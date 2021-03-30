В Кремле обвинили Зеленского в отсутствии прогресса по Минским соглашениям

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в отсутствии прогресса по Минским соглашениям. Своим мнением представитель Кремля поделился в беседе с газетой «Аргументы и факты».

Таким образом Песков ответил на вопрос журналиста о ситуации с «нормандским форматом». «Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже», — заявил пресс-секретарь.

Он также назвал опасным тот факт, что Киев считает минские договоренности мертвыми и требует новых документов. При этом представитель Кремля отметил, что курс Украины на обострение ситуации не совсем четок. Песков напомнил, что Киев призывает к встрече «четверку» и говорит о новых предложениях.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что урегулирование конфликта в Донбассе зашло в тупик. Причиной этому стало то, что Москва призывает Киев говорить напрямую с республиками, а не с Россией при посредничестве ОБСЕ.