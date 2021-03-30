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Кремль констатировал невыполнение Украиной Минских соглашений

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Армен Гаспарян / ТАСС

Украина не выполнила условия Минских соглашений, констатировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 30 марта.

О причинах этого, по его словам, следует спросить официальный Киев.

«Также был документ, который был подписан по итогам парижских переговоров. То же самое — большая часть договоренностей выполнена не была», — посетовал Песков.

Ранее во вторник Дмитрий Песков обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в отсутствии прогресса по Минским соглашениям. Пресс-секретарь российского лидера назвал опасным тот факт, что Киев считает минские договоренности мертвыми и требует новых документов.

Накануне пресс-секретарь российского лидера предупредил об угрозе «опасного силового сценария» в Донбассе из-за провокаций со стороны украинских силовиков.

24 марта газета «Коммерсантъ» написала о тупике в переговорах по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Причиной этому стало то, что Москва призывает Киев говорить напрямую с республиками, а не с Россией при посредничестве ОБСЕ.

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