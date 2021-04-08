Грузия призвала НАТО поддержать Украину в Донбассе

Комитет парламента Грузии по внешним связям выступил с призывом к международному сообществу, и в частности НАТО, поддержать территориальную целостность Украины из-за эскалации обстановки в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Николоза Самхарадзе.

По его словам, Тбилиси и Киев связывают крепкие дружеские отношения и стратегическое партнерство в разных областях, а потому грузинское руководство не может в очередной раз не обозначить поддержку украинского суверенитета. «Мы также приветствуем углубление отношений Украины с НАТО и поддерживаем растущую включенность альянса в черноморском регионе», — сказал Самхарадзе.

Он подчеркнул, что считает этот процесс гарантией стабильности, тогда как позицию России — угрозой европейской безопасности и границам Украины. Ответственность за обострение ситуации в Донбассе парламентарий также возложил на Москву.

Ранее поддержку Украине в вопросе интеграции в Евросоюз и НАТО выразила Латвия. Ее премьер-министр Эдгар Ринкевич призвал альянс как можно скорее предоставить Киеву план действий по членству (ПДЧ) и заявил, что республика не останется без поддержки союзников.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.

Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В украинском Минобороны считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что Российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.