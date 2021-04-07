Спрогнозированы действия России в случае возобновления войны в Донбассе

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в разговоре с «Лентой.ру» спрогнозировал возможные действия России в случае возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе.

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«Я не исключаю, что это может быть одним из сценариев: втянуть Россию в долгий, не холодный, а горячий вялотекущий конфликт, и повторить ситуацию с вхождением Советского Союза в Афганистан в 1979 году», — предупредил он.

По мнению Минченко, в случае эскалации вооруженного конфликта в Донбассе вмешательство России практически неизбежно.

«Не исключаю, что на каком-то этапе российские власти примут решение о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик», — резюмировал политтехнолог.

Ранее 7 апреля директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник оценил вероятность участия США в конфликте в Донбассе.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства.