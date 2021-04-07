Пушилин заявил о выгодной для Зеленского войне против ДНР и ЛНР

Глава Донецкой самопровозглашенной республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с «Лентой.ру» заявил о том, что возобновление полномасштабных боевых действий в Донбассе выгодно президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Зеленский и компания идут на обострение конфликта для отвлечения от растущих внутренних проблем. Это и провальная вакцинация, и рост заболевших коронавирусом, и внутриклановая борьба за власть, в которой Зеленский играет далеко не первую скрипку, это и беспрецедентный рост государственного долга, демонстрирующий, что Украина — государство-банкрот», — сказал политик.

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Пушилин добавил, что сейчас Украина всеми средствами пытается убедить ЕС и США в том, что в нынешней эскалации конфликта виновата Россия.

«Думаю, Зеленский понимает, что рискует остаться вообще без президентского кресла в результате проигрыша в войне, но он сам себя загнал в угол, и пространства для маневра у него уже почти нет», — резюмировал он.

Ранее 7 апреля президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко оценил причины возможной эскалации конфликта в Донбассе. Он перечислил мотивы, которые могут подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к обострению ситуации на линии соприкосновения.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства.