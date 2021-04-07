Глава ДНР сделал прогноз о наступлении Вооруженных сил Украины на Донбасс

Глава Донецкой самопровозглашенной республики (ДНР) Денис Пушилин в разговоре с «Лентой.ру» сделал прогноз о возможном наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбасс.

По его словам, оно может начаться в любой момент.

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«Крупное сосредоточение военной техники и живой силы с украинской стороны в непосредственной близости от линии соприкосновения говорит о том, что технически ВСУ готовы к агрессии. Косвенным подтверждением может служить и поведение украинской делегации на "минской площадке" — демонстративное нежелание вести диалог, срыв заседаний под любым надуманным предлогом», — сказал он.

Пушилин при этом подчеркнул, что бойцы Народной милиции ДНР «сильны духом и готовы защитить свою землю».

Ранее 7 апреля президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко оценил причины возможной эскалации конфликта в Донбассе. Он перечислил мотивы, которые могут подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского обострить ситуацию на линии соприкосновения.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинила Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства.