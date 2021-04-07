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Названы мотивы Зеленского возобновить военный конфликт в Донбассе

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в комментарии «Ленте.ру» оценил причины возможной эскалации конфликта в Донбассе.

Он перечислил мотивы, которые могут подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского обострить ситуацию на линии соприкосновения. «Я думаю, что для Зеленского эскалация конфликта в Донбассе может стать способом коррекции пошатнувшегося рейтинга и мобилизации правящего класса вокруг своей фигуры», — считает он.

Минченко добавил, что возобновлением конфликта Украина также попытается привлечь дополнительное внимание ЕС и США к своим проблемам.

«Санкционное и дипломатическое давление на Россию неизбежно. США, а также Германия и Франция уже показали, что любые спорные ситуации будут толковаться в пользу Украины», — подчеркнул политтехнолог.

Ранее 7 апреля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что военизированные формирования не остановятся на существующих границах, если Украина пойдет в наступление. «Мы сделаем все возможное, чтобы большая война не началась, но если Украина сделает этот шаг, то где мы остановимся, никто сейчас не скажет», — сказал он

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинила Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства.

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