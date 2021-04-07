Глава ДНР пригрозил Украине ответным наступлением за пределами Донбасса

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) не остановится на существующих границах, если Украина пойдет в наступление. О возможной атаке за пределами Донбасса заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Желание освободить территории [Донбасса, подконтрольные Киеву] у русских, которые сейчас находятся в несопоставимых условиях, такое желание есть. (...) Мы сделаем все возможное, чтобы большая война не началась, но если Украина сделает этот шаг, то где мы остановимся, никто сейчас не скажет», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

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Ранее в апреле Пушилин заявил, что шансов остановить военный конфликт в Донбассе практически не осталось, и предсказал полномасштабное наступление Вооруженных сил Украины в ближайшее время. По его словам, Киев располагает всеми возможностями для начала атаки, в том числе материальными и техническими.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии разграничения.

Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В украинском минобороны считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.