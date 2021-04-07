Глава ДНР заявил об ухудшении ситуации в Донбассе

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается неспокойной и постепенно ухудшается. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает в среду, 7 апреля, РИА Новости.

«Она (обстановка на линии соприкосновения — прим. «Ленты.ру») остается крайне неспокойной и идет по нарастающей, ухудшается, количество обстрелов увеличивается», — заметил он.

Пушилин подчеркнул, что частота обстрелов с начала года увеличилась почти вдвое по сравнению с последним кварталом прошлого года.

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Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о нежелании Киева эскалировать ситуацию в Донбассе и отсутствии у страны планов по осуществлению провокаций против России. По его словам, сейчас власти республики наблюдают «определенную активизацию» военных действий в регионе, но это не означает, что напряженная обстановка существовала там только в последние несколько недель.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Как Украина, так и непризнанные ДНР и ЛНР заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии разграничения.

Позже Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в регионе. В минобороны Украины считают, что Россия сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Украину «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.