ДНР заявила об обострении ситуации на линии соприкосновения с каждым часом

Генерал-майор, руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Руслан Якубов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили интенсивность обстрелов по территории Донецка. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, ситуация на линии соприкосновения обостряется с каждым часом.

На этом фоне ВСУ продолжают размещать вооружение и технику в жилых районах населенных пунктов, расположенных неподалеку от территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили пресс-службе Народной милиции.

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер [по поддержанию режима прекращения огня], противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — говорится в сообщении ведомства.

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе. До этого Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило о готовности России к введению регулярных подразделений вооруженных сил на территорию ДНР и ЛНР.

26 марта Зеленский провел экстренные консультации с представителями стран-участниц «нормандской четверки». Это произошло после того, как в зоне боевых действий под минометным обстрелом погибли четверо военнослужащих ВСУ.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.