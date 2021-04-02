Украина назвала незаконным объявление военного призыва в ДНР и ЛНР

Украина поднимет в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) вопрос о военном призыве, начатом в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил «Новостям Донбасса» спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По его мнению, происходящее свидетельствует о том, что ДНР и ЛНР принимают меры по усилению боеспособности.

«Понятно, что загнать в эти корпуса местных жителей все сложнее и сложнее, несмотря на то, что она (Россия — прим. «Ленты.ру») создала все условия экономические, чтобы люди туда шли, иначе в противном случае им нечего будет есть», — сказал Арестович.

По его мнению, военный призыв является идеологическим и политическим моментом, поскольку ДНР и ЛНР смогут утверждать, что «у нас призыв есть, и народ служит». «Я думаю, мы поставим этот вопрос в ТКГ, потому что этот призыв незаконен и нарушает все соответствующие международные конвенции, в частности, Женевскую», — подчеркнул Арестович.

Он считает, что в данной ситуации речь не идет о реальном увеличении обороноспособности. «Здесь идеолого-политическая история, очень похожая на раздачу российских паспортов. Что, вот, у "молодых республик есть своя армия, эти люди служат по призыву, это же один из признаков государственности"», — резюмировал спикер украинской делегации в ТКГ.

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе. «Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности», — заявил он.

До этого Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило о готовности России к введению регулярных подразделений вооруженных сил на территорию ДНР и ЛНР.