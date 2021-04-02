Бывший премьер-министр Украины оценил риск большой войны в Донбассе

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров оценил риск возобновления полномасштабного военного конфликта в Донбассе. Об этом сообщает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, без команды США большая война на линии соприкосновения не начнется — все будет ограничено локальными провокациями.

«Они накопили на линии разграничения очень крупную военную группировку, которая насчитывает 96 тысяч военнослужащих, сотни танков и так далее. Подготовка идет, противостоящие им силы [самопровозглашенных] республик насчитывают около 32 тысяч, перевес очень значительный», — сказал Азаров.

Он считает, что подобная ситуация создает соблазн для радикальной части украинского истеблишмента — решить вопрос с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) по примеру Нагорного Карабаха.

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе. «Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности», — заявил он.

До этого Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило о готовности России к введению регулярных подразделений Вооруженных сил на территорию ДНР и ЛНР.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.