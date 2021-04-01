Украина предупредила о готовности России ввести войска в ДНР и ЛНР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило о готовности России к введению регулярных подразделений Вооруженных сил на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В заявлении ведомства говорится, что Россия завершает подготовку комплекса мероприятий с целью «побуждения нашего государства на военный ответ». Военная операция, считают в Минобороны Украины, будет мотивирована необходимостью защиты в ДНР и ЛНР граждан России.

Не исключается попытка продвижения российских войск вглубь территории Украины, добавили в ведомстве.

«Также известно, что российские дипломатические представительства за рубежом и средства массовой информации получили задание быть готовыми к освещению и разъяснениям мировому сообществу информации о якобы агрессивных действий Вооруженных сил Украины и "миротворческих" мероприятий России в ответ», — подчеркивается в заявлении.

30 марта Верховная Рада Украины приняла постановление по поводу эскалации ситуации в Донбассе. Согласно документу, за принятие которого проголосовали 308 парламентариев, ответственность за нынешнее обострение лежит на России.

26 марта президент Украины Владимир Зеленский провел экстренные консультации с представителями стран-участниц «нормандской четверки». До этого в зоне боевых действий под минометным обстрелом погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.