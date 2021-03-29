На Украине оценили угрозу войны с Россией

Угроза войны с Россией существует, однако в ближайшее время этого не произойдет. Так ситуацию между странами оценил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак в интервью с изданием «Гордон».

По его словам, Генштаб Украины не фиксирует какие-либо действия России по подготовке к открытой конфронтации. «Для этого должны быть соответствующие факторы, соответствующие действия должны произойти со стороны Российской Федерации, со стороны Российской Федерации на территории, временно подконтрольной нашей власти», — сказал он, добавив, что в настоящее время таких факторов нет.

Хомчак добавил, что накаление обстановки в Донбассе происходит периодически. Так, с момента объявления перемирия 27 июля 2020 года на востоке Украины фиксировали до 50 обстрелов в месяц, по информации на август-сентябрь прошлого года. При этом Киев, по его словам, выполняет все данные договоренности.

26 марта сообщалось, что в зоне боевых действий в Донбассе под минометным обстрелом погибли четверо военнослужащих ВСУ. Обстрел произошел вблизи поселка Шумы в Донецкой области. Позднее президент Украины Владимир Зеленский провел экстренные консультации с представителями стран-участниц «нормандской четверки» из-за обострения ситуации в регионе.