Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам «нормандской четверки», призвав их сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Цена войны — жизни наших людей. Мужественных и непокоренных. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования», — написал он.

Ранее 26 марта сообщалось, что в зоне боевых действий в Донбассе под минометным обстрелом погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обстрел произошел в 13:45 вблизи поселка Шумы в Донецкой области, сообщил журналист Юрий Бутусов. Позже Зеленский провел экстренные консультации с представителями стран-участниц «нормандской четверки» из-за обострения ситуации в Донбассе.

Несмотря на объявленное 27 июля 2020 года бессрочное перемирие, на линии разграничения в Донбассе в последние недели обострилась ситуация.