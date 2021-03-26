ЛНР сообщила об обстреле украинскими военными школы и жилых домов

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщили о повреждении школы и нескольких жилых домов в городе Золотое в результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Донбассе. Сообщение об этом распространили в своем Telegram-канале представители Луганска в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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По данным наблюдателей, украинские военные как минимум дважды нарушали режим перемирия 25 марта, выпустив по территории республики в общей сложности 34 снаряда из гранатометов. «Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — говорится в сообщении. Представители Луганска отметили, что факт обстрела будет зафиксирован и предан огласке.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что наибольшие жертвы среди украинских военнослужащих приходятся на обстрелы снайперов. «За использование снайперской силы должна быть повышена ответственность», — заключил он.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.