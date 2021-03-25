Названа причина гибели украинских военных в Донбассе

Большинство смертей украинских военных в Донбассе в последнее время происходили от рук снайперов. Причину гибели назвал глава офиса президента Андрей Ермак, пишет «Страна.ua».
«За использование снайперской силы должна быть повышена ответственность», — подчеркнул он.
Ермак сообщил, что на видеоконференции политических советников «нормандского формата» 18 марта Украина призвала немедленно созвать внеочередное заседание подгруппы Трехсторонней контактной группы по безопасности, на котором стороны должны подтвердить готовность вернуться к полноценному режиму прекращения огня.
Ранее штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины заявил, что в Донбассе противник совершил огневые провокации с целью обострить ситуацию на линии фронта.