Украина отказалась выходить из режима перемирия

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев отказывается выходить из режима перемирия. Об этом 29 марта сообщает «Интерфакс — Украина».

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По словам Арестовича, возвращение к полному и всеобъемлющему прекращению огня является сегодня главной задачей. Договоренность о режиме прекращения огня была достигнута в «нормандском формате».

«Чтобы декларировать выход из него, должен быть проведен полный спектр консультаций, и стороны должны признать, что он фактически не действует. Но сейчас вектор противоположный. По крайней мере, три стороны делают все для того, чтобы вернуться к полному и всеобъемлющему [перемирию]», — заявил Арестович.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел экстренные консультации с представителями стран-участниц «нормандской четверки» из-за обострения ситуации в Донбассе.

Обстановка на линии разграничения обострилась в последние недели.