Украинские военные проведут масштабные учения в Донбассе

Вооруженные силы Украины запланировали провести 30-31 марта крупные антитеррористические учения в городе Счастье, который расположен вблизи линии соприкосновения огня в Донбассе. Сообщение об этом появилось на странице украинского Штаба операции объединенных сил в Facebook.

Военные заявили, что учения будут проходить «в условиях максимально приближенных к реальным» и попросили жителей города выходить на улицу только при наличии удостоверяющих личность документов. «Служба безопасности Украины (СБУ) призывает жителей Счастья понять возможные неудобства, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности», — говорится в сообщении.

Командование также предположило, что в этот период может активизироваться деятельность диверсионно-разведывательных групп самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а потому призвало граждан докладывать силовикам обо всех подозрительных действиях со стороны неизвестных лиц. «Все действия происходят в рамках действующего законодательства», — резюмировали в Штабе.

27 марта первый премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что Союз добровольцев Донбасса готовится к обострению конфликта на юго-востоке Украины. По его словам, в случае обострения конфликта в Донбассе и наступления Вооруженных сил Украины «придут русские добровольцы».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.