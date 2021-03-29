Сербский снайпер вернулся воевать в ДНР и рассказал о сборе добровольцев

Сербский снайпер Деян Берич (позывной Деки) вернулся воевать на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В интервью российскому журналисту Александру Сладкову, которое доступно на YouTube, он признался, что из-за обострения ситуации на линии фронта в Донецк собирается много добровольцев.

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По словам Берича, сейчас он оформляет все необходимые документы для зачисления в корпус Народной милиции ДНР. «У меня есть паспорт гражданина ДНР — это не просто бумажка, это обязательство. Это республика моя — я ее должен защищать», — сказал он.

Серб предположил, что в случае наступления количество жертв будет огромным, поскольку украинская армия стала сильнее, однако, отметил он, бойцы армии ДНР готовы дать отпор.

27 марта первый премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что Союз добровольцев Донбасса готовится к обострению конфликта на юго-востоке Украины. По его словам, в случае обострения конфликта в Донбассе и наступления Вооруженных сил Украины «придут русские добровольцы».

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.