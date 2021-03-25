В ДНР ополчились на Поклонскую

Общественная палата самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обратилась к главе Республики Крым Сергею Аксенову с просьбой не выдвигать кандидатуру Натальи Поклонской на выборы в Государственную Думу. Текст открытого обращения опубликован на сайте органа.

По мнению Общественной палаты, заявления политика о том, что жители Донбасса не знают своей цели не соответствует действительности. «Наша дорога одна — путь домой, в Российскую Федерацию, и принятая недавно доктрина "Русский Донбасс" — очередное этому подтверждение», — отмечается в документе.

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Общественность ополчилась на Поклонскую также из-за высказываний о том, что «кто-то за нас надевает военную форму».

«Напомним, что в 2014 году на защиту родного края, русского языка и свободы встали учителя, врачи, шахтеры, металлурги — люди обычных профессий. Без оружия в руках они пытались остановить украинские танки, а в ответ получили удары авиацией и артиллерией (...). Сегодня она заявляет, что "Украина вынудила Крым вернуться в состав России". Данная противоречивость непозволительна политику ее уровня», — говорится в обращении.

19 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против заместителя председателя комитета Государственной думы по международным делам Натальи Поклонской. Даже несмотря на то, что ранее она заявляла о готовности стать послом России на Украине, и выражала готовность встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы наладить диалог.

До этого Поклонская заявила, что после окончания депутатских полномочий может вернуться в Крым и возглавить прокуратуру.