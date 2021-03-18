Поклонская заявила о готовности стать послом России на Украине

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская рассказала о большой любви к Украине и заявила, что готова стать послом России в этой стране. Ее слова, сказанные в документальном фильме RT, приводит РИА Новости.

Депутат подчеркнула, что хорошо знает Украину, так как выросла там, и при этом отдает себе отчет, что ей «никто не сможет гарантировать безопасность» в этой стране.

«Я Украину люблю и хочу, чтобы пришел мир между нашими народами. Изменить прошлое невозможно, нужно менять настоящее», — добавила она.

Ранее Поклонская рассказала, что готова встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы наладить диалог. Депутат хотела бы обсудить с Зеленским создание благополучного климата для жизни людей и прекращение «политики ненависти».