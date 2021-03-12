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Поклонская прокомментировала свое участие в выборах президента Украины

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Наталья Поклонская
Наталья Поклонская
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская высказалась о своем участии в выборах президента Украины. Об этом она написала в своем Telegram-аккаунте.

Поклонская, комментируя свою дальнейшую политическую карьеру, в шутку заметила, что, если украинские власти настаивают на ее гражданстве, то ей стоит баллотироваться на пост главы страны.

«Друзья, я шучу. Скоро узнаем, что дальше», — заключила депутат.

Ранее Поклонская рассказала, что после окончания депутатских полномочий и ухода из Госдумы она может вернуться в Крым и возглавить прокуратуру. Она отметила, что не планирует стать мэром какого-нибудь крымского города. По ее словам, пока ей не поступало предложений баллотироваться на новый срок в Госдуму.

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