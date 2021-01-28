Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская раскрыла будущее место работы. Она рассказала в эфире радио «Комсомольская правда», какие варианты рассматривает после выборов в Госдуму.

По ее словам, если в 2021 году во время выборов в Госдуму ее включат в списки, то она пойдет на переизбрание. Однако в противном случае Поклонская намерена вернуться на предыдущее место работы.

«Ну, если меня включают в предвыборные списки, партия, которая включила меня в 2016 году, "Единая Россия", то да, я пойду. Если нет, то возвращаюсь на предыдущее место работы», — сказала она.

Депутат уточнила, что речь идет либо о должности прокурора Крыма, либо о «равнозначной должности». «Прокурор любого другого субъекта», — пояснила она.

Поклонская была прокурором Крыма со 2 мая 2014 года по 6 октября 2016 года. С 25 марта по 2 мая 2014 года — исполняющая обязанности прокурора республики.

Ранее Поклонская рассказала о способе решить вопрос о принадлежности Крыма. По ее словам, в предложении первого президента Украины Леонида Кравчука, который сейчас является представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, есть рациональное зерно. А именно — «необходимость урегулирования российско-украинского конфликта путем переговоров и поиска компромиссов».

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина отказалась признать результаты плебисцита. В России настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

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