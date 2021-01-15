Поклонская рассказала о способе решить крымский вопрос

Депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская, комментируя идею первого президента Украины Леонида Кравчука о переговорах России и Украины относительно Крыма, рассказала о способе решить вопрос о принадлежности полуострова. Об этом она написала на своей странице во «Вконтакте».

По ее словам, в предложении Кравчука, который сейчас является представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, есть рациональное зерно. А именно — «необходимость урегулирования российско-украинского конфликта путем переговоров и поиска компромиссов».

Депутат добавила, что можно было бы рассмотреть вопрос создания площадки по анализу причин проведенного в 2014 году в Крыму референдума, подчеркнув, что статус полуострова не обсуждается.

«"Революция достоинства", а на самом деле государственный переворот и массовые беспорядки, свержение и кровавый захват власти, преследование и физическое уничтожение русскоязычного населения в Украине — все это должно быть изучено в рамках анализа причин и условий Крымского референдума», — заявила Поклонская.

Кроме того, следует проанализировать отношение к жителям полуострова со стороны украинской власти как к злодеям и предателям, написала Поклонская, напомнив про взрыв электроопор, перекрытие питьевой воды, похищение людей на границе, тюремные сроки и преследования за государственную измену.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина отказалась признать результаты плебисцита. В России настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.