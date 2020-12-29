Поклонская отреагировала на задержание опального отца Сергия

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на задержание бывшего схимонаха Сергия (Романова), которого называли ее духовником. Она заявила, что в этом деле должны разбираться следствие, прокуратура и суд. Ее слова приводит «Подъем».

«То, что я видела в YouTube, — умереть за Россию, все дела — это страшно и очень опасно. Люди пытаются найти в церкви правильные способы веры, а слышат такие проповеди. (...) Этот год очень сложный, еще и вот такие проповеди — они еще больше вводят в депресняк», — сказала Поклонская, объясняя, почему она сочла обоснованным задержание отца Сергия.

В ночь на 29 декабря опального бывшего схимонаха Сергия задержал спецназ. Захваченный им женский монастырь взяли штурмом, территорию вокруг храма на время оцепили. Причиной задержания стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию». Против Сергия возбудили уголовное дело о склонении к совершению самоубийства.

Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы на период пандемии. Позднее его лишили сана схиигумена и обвинили в захвате монастыря. В отношении Сергия началось сразу несколько доследственных проверок по факту сообщений о возможных преступлениях, которые он, предположительно, совершил в монастыре, в том числе по факту сообщений об истязании детей в захваченной им обители.