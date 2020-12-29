Против опального отца Сергия возбудили уголовное дело о склонении к самоубийству

Против бывшего схимонаха Сергия (Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь и задержанного в ночь на 29 декабря при штурме монастыря спецназом, возбудили уголовное дело о склонении к совершению самоубийства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В постановлении о возбуждении уголовного дела отмечается, что подозреваемый снимал видео, в которых «под видом религиозной проповеди <…> публично призывал не менее 10 монахинь к самоубийству», пишет URA.RU, в распоряжении которого есть копия документа.

По словам адвоката Сергия Светланы Герасимовой, ее подзащитному также вменяются уголовные статьи «Воспрепятствование богослужению» и «Самоуправство».

В ночь на 29 декабря опального бывшего схимонаха Сергия (Романова) задержал спецназ. Монастырь взяли штурмом, территорию вокруг храма на время оцепили. Причиной задержания стал видеоролик, размещенный на Youtube, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию».

Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы на период пандемии. Позднее его лишили сана схиигумена и обвинили в захвате монастыря. В отношении Сергия началось сразу несколько доследственных проверок по факту сообщений о возможных преступлениях, которые он, предположительно, совершил в монастыре, в том числе по факту сообщений об истязании детей в захваченной им обители. Несмотря на это, его сторонники до сих пор отказываются покидать монастырь.