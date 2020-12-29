Раскрыта дальнейшая судьба задержанного при штурме опального отца Сергия

Раскрыта дальнейшая судьба бывшего схимонаха Сергия (Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь и задержанного в ночь на 29 декабря при штурме монастыря спецназом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, его отправят в столицу.

«Да, его планируют отправить в Москву», — сказал собеседник, однако цель отправки не уточнил.

Как сообщает «Коммерсант-Урал» со ссылкой на адвоката Светлану Герасимову, Сергия (Николая Романова) подозревают по уголовной статье о «склонении к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица» (часть 3, статья 110.1 УК). Ночью его доставили на допрос в СКР по Свердловской области.

В ночь на 29 декабря опального бывшего схимонаха Сергия (Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, задержал спецназ. Монастырь взяли штурмом, территорию вокруг храма на время оцепили. Причиной задержания стал видеоролик, размещенный на Youtube, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию».

Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы на период пандемии. Позднее его лишили сана схиигумена и обвинили в захвате монастыря. В отношении Сергия началось сразу несколько доследственных проверок по факту сообщений о возможных преступлениях, которые он, предположительно, совершил в монастыре, в том числе по факту сообщений об истязании детей в захваченной им обители. Несмотря на это, его сторонники до сих пор отказываются покидать монастырь.