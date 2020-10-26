Отлученный отец Сергий вызван на допрос к следователю по двум уголовным делам

Отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Романов) вызван на допрос к следователю, он является свидетелем по двум уголовным делам, возбужденным по факту инцидентов в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщила адвокат Светлана Герасимова.

По ее словам, расследование проводится по статьям 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 330 УК РФ («Самоуправство»), фигурантов пока нет.

Адвокат просила следственные органы опросить Сергия по месту жительства в связи с введенными ограничениями на передвижение лиц старше 65 лет из-за распространения коронавирусной инфекции. Однако, отметила она, следователь отказал в этой просьбе, поэтому адвокат направила обращение губернатору Свердловской области с просьбой разобраться в ситуации.

19 октября патриарх Кирилл утвердил решение Екатеринбургской епархии об отлучении от церкви схимонаха Сергия (Романова), которое было принято церковным судом 10 сентября.

Сергий (Романов) захватил Среднеуральский женский монастырь в середине июня 2020 года. В отношении бывшего священника были начаты доследственные проверки, в том числе по факту сообщений об истязании детей в захваченном им монастыре. Несмотря на это, его сторонники до сих пор отказываются покидать обитель.