Опальный схиигумен Сергий открывал новый храм на Урале

Отлученный от церкви опальный схиигумен Сергий (Романов) открыл новый храм на территории Среднеуральского женского монастыря. Об этом на своем YouTube-канале сообщил представитель бывшего священника Всеволод Могучев.

«Сегодня рождение храма в честь Пресвятой Богородицы. Он начинался с храма, деревянного, маленького, в котором вмещались всего от силы человек 30-40. Сейчас этот храм может вместить четыре тысячи человек», — сказал во время церемонии Сергий. Он также поблагодарил прихожан за их труды в возведении церкви.

От церкви Романова отлучили еще в сентябре по решению суда Екатеринбургской епархии. А сана его лишили в конце июля. Суд установил ложь и клевету, прозвучавшие во время выступлений схиигумена, а также признал нарушением канонических норм прекращение им «поминовения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и правящего архиерея за богослужением». Также в отношении бывшего священника были начаты доследственные проверки, в том числе, по факту сообщений об истязании детей в захваченном им монастыре.