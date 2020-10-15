Все здания скандального уральского монастыря передадут РПЦ

Все здания, построенные на территории Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов», передадут во владение Русской православной церкви (РПЦ). Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил бывший схиигумен Сергий (Романов).

Сроки передачи объектов скандального монастыря он не раскрыл.

Опальный схимонах был отлучен от церкви 10 сентября. До этого, 24 июля, его лишили сана. Суд установил ложь и клевету, прозвучавшие во время выступлений схиигумена, а также признал нарушением канонических норм прекращение им «поминовения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и правящего архиерея за богослужением».

Также в отношении Сергия началось сразу несколько доследственных проверок по факту сообщений о возможных преступлениях, которые он, предположительно, совершил в монастыре. Речь идет об информации об истязании несовершеннолетних и о нападении на телеведущую Ксению Собчак и оператора Сергея Ерженкова.