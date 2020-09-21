Поклонская заявила о связи опального отца Сергия с окружением главы Росгвардии

Депутат Госдумы Наталья Поклонская познакомилась с опальным отцом Сергием (Романовым) через сотрудников главы Росгвардии Виктора Золотова, которые сейчас занимаются обеспечением ее безопасности. Об этом парламентарий сообщила в интервью телеведущей Ксении Собчак. Видео опубликовано в YouTube.

Поклонская отметила, что знакомство организовал не Золотов, а люди из его окружения. «Я не знаю, ездил ли он [Золотов к Сергию]. При мне не ездил», — сказала она.

По словам депутата, священнослужителя ей представили как удивительного старца, к которому люди толпами ехали решать проблемы. Парламентарий не собиралась просить помощи, а направилась к нему в связи с желанием привезти крымский кагор для причастия.

Отец Сергий никогда не был ее духовником, подчеркнула Поклонская. Она указала, что приехала к старцу из интереса, во время общения они иногда спорили. «Он говорил мне: "Наталья, не надо так активно, надо как-то по-другому поступать". Я никогда не слушала», — указала депутат.

Она добавила, что в итоге перестала общаться с Сергием, потому что поняла, что «это не ее, она верит по-другому». Парламентарий отказалась оценить решение патриарха об отлучении Сергия от церкви.

Ранее Сергий объявил о прелюбодеяниях Поклонской, имея в виду ее отношения со вторым мужем Иваном Соловьевым. С первым супругом Андреем Красильниковым она заключала церковный брак.

Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий публично отрицал существование коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы на время пандемии. Позднее его лишили сана схиигумена и обвинили в захвате монастыря. В отношении него идет несколько доследственных проверок по факту сообщений о возможных преступлениях, которые он, предположительно, совершил в монастыре.