Опального священника Сергия отлучили от церкви

Захвативший Среднеуральский женский монастырь опальный священник Сергий (Романов), которого ранее лишили сана, отлучен от церкви. Об этом сообщил председатель суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета, передает ТАСС.

По его словам, представление об отлучении Сергия от церкви будет отправлено на утверждение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Ранее Сергий обратился в церковный суд Архиерейского собора Русской православной церкви (РПЦ) с требованием об извержении патриарха Кирилла из священного сана. В своем заявлении бывший схиигумен указал на «преступное общение» главы РПЦ с «еретиками и иноверцами», а также на «проведение детоубийства по медицинским показаниям». В связи с этим его участие в своей судьбе Сергий счел незаконным.

Сергия лишили сана 24 июля. Суд установил ложь и клевету, прозвучавшие во время выступлений схиигумена, а также признал нарушением канонических норм прекращение им «поминовения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и правящего архиерея за богослужением». Также в отношении Сергия начали сразу несколько доследственных проверок по факту сообщений о возможных преступлениях, которые он, предположительно, совершил в захваченном им монастыре.

Заседание по вопросу отлучения Сергия от церкви переносили на среду, 9 сентября — он не явился на слушание, сославшись на недомогание, «вызванное продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью» по поводу мартовского решения Екатеринбургской епархии ввести ограничения в храмах из-за коронавируса. Вместе с тем Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил сана восьмерых священнослужителей, приближенных к Сергию, которые продолжили служить с ним после вынесенного ему запрета. Председатель суда добавил, что они остаются при своем мнении.