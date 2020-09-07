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Приближенных к опальному отцу Сергию священников лишили сана

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил сана восьмерых священнослужителей, приближенных к опальному отцу Сергию (Романову) и продолжавших служить с ним после запрета ему проповедовать. Об этом сообщил председатель церковного суда Николай Малета, передает РИА Новости.

«К сожалению, прошло довольно много времени, но они остаются при своих убеждениях, поэтому, согласно канонам, они тоже подлежат извержению из сана», — сказал Малета, добавив, что решение должен утвердить патриарх Кирилл.

Заседание по вопросу отлучения Сергия от церкви перенесено на среду. Ранее он не явился на слушание, заявив, что у него недомогание, «вызванное продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью» по поводу мартовского решения Екатеринбургской епархии ввести ограничения в храмах из-за коронавируса.

В отношении бывшего священника началось сразу несколько доследственных проверок по факту сообщений о возможных преступлениях, которые он, предположительно, совершил в Среднеуральском женском монастыре. Речь идет об информации об истязании несовершеннолетних и о нападении на телеведущую Ксению Собчак и оператора Сергея Ерженкова.

Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы на период пандемии. Позднее его лишили сана схиигумена и обвинили в захвате монастыря.

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