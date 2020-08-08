СК установил причину смерти ребенка в захваченном уральском монастыре

15-летняя девочка умерла в захваченном Среднеуральском женском монастыре на Урале из-за тяжелого заболевания. Причину смерти установил Следственный комитет (СК), передает «Интерфакс» в субботу, 8 августа.

«По результатам вскрытия тела умершей 15-летней девочки подтверждена причина смерти — тяжелое заболевание. Тело вчера родственникам уже передали для захоронения», — сообщили в СК. Найденное при осмотре тела ребенка повреждение имеет некриминальный характер, уточнили в ведомстве.

О смерти девочки стало известно 6 августа. Сообщалось, что подростка привезли в монастырь вымаливать, потому что лечение не помогло. У ребенка был рак. По словам отца Сергия, в монастыре девочку часто навещал лечащий врач. В результате она прожила в три раза дольше, чем прогнозировали медики.

Ранее телеведущая Ксения Собчак, которая сняла фильм «Монастырь особого назначения», потребовала провести проверку по факту издевательств над детьми в Среднеуральском женском монастыре, которые она обнаружила при сборе материалов. Ведущая подчеркнула, что получила многочисленные свидетельства о том, что в монастыре детей избивали, истязали, а также вовлекали в употребление наркотиков.

О насилии в монастыре стало известно как из фильма Собчак, так и со слов пожелавших сохранить анонимность послушников, многие из которых утверждают, что им было тяжелее переносить унижения со стороны захватившего монастырь схиигумена Сергия (Романова), а не избиения — он ругал жителей подворья во время обеда или во время проповеди, угрожая выгнать их из монастыря, одновременно оскорбляя и возводя руки к небу.

Сам Сергий в одном из своих видеообращений ответил на обвинения в насилии над детьми в монастыре, заявив, что тех, кто совершал преступления над детьми, на зоне «делали опущенными, то есть педерастами».

О захвате женского монастыря «Спорительницы хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. Позже Сергий был лишен сана — церковный суд признал его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.