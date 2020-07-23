Собчак попросила СК и прокуратуру проверить захваченный на Урале монастырь

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала открытое обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, генеральному прокурору Игорю Краснову и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. Ведущая попросила их провести проверку по факту издевательств над детьми в Среднеуральком женском монастыре, которые она обнаружила во время работы над фильмом «Монастырь особого назначения». Под текстом, опубликованным в Telegram-канале «Кровавая барыня», также подписался оператор Сергей Ерженков.

«В ходе сбора материалов для данного фильма от многих, у кого мы брали интервью, нам стало известно об ужасающих, вопиющих фактах насилия над несовершеннолетними детьми, проживающими в данном монастыре», — написала Собчак.

Ведущая подчеркнула, что получила многочисленные свидетельства о том, что в монастыре детей избивали, истязали, а также вовлекали в употребление наркотиков. Ссылаясь на данные из интервью с теми, кто в детстве жил в обители, Собчак отметила, что в монастыре совершались преступления, предусмотренные пятью статьями Уголовного кодекса, в том числе частью 3 статьи 122 УК РФ («Заражение ВИЧ-инфекцией несовершеннолетнего»).

«Считаю, что обнародованные в фильме свидетельства нечеловеческих условий существования детей в Среднеуральском женском монастыре не должны пройти мимо внимания не только общественности, но и правоохранительных органов и органов социальной защиты», — резюмировала ведущая и попросила Бастрыкина, Краснова и Кузнецову обратить внимание на обнародованные факты и провести проверки.

Собчак опубликовала фильм «Монастырь особого значения» 20 июля. В нем ведущая рассказала о жизни в Среднеуральком женском монастыре, в том числе об издевательствах над детьми. В фильме также было показано новое видео нападения сторонников бывшего схиигумена Сергия на съемочную группу.

Также в июле Собчак и Ерженков обратились в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело из-за нападения на их съемочную группу. Ведущая подала заявление о преступлении по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста, соединенного с насилием. Также Собчак сообщила о повреждении имущества и совершении насилия группой лиц.

О захвате женского монастыря «Спорительницы хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. Позже Сергий был лишен сана — Церковный суд признал его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.