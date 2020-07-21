Собчак упала перед сторонниками Сергия и стала «звездой» клипа «Я у твоих ног»

Фрагменты видео с участием телеведущей Ксении Собчак превратили в песню «Я у твоих ног». На ролик, опубликованный YouTube-каналом «Лейся песня» 11 июля, ведущая обратила внимание в своем Telegram-канале 21 июля.

В клипе были использованы моменты из передач Первого канала, «России 1», а также интервью и фильмов для YouTube-канала ведущей. При этом песню для него «спела» сама Собчак: авторы ролика составили ее из фраз, которые ведущая произносила в других видео.

Для припева песни («Я у твоих ног, спасибо не говори, в этом тебе помог бог, его и благодари») она стала «звездой» клипа. Текст был проиллюстрирован кадрами, снятыми во время визита Собчак и ее съемочной группы в захваченный монастырь на Урале. На них видно, как она упала на землю перед сторонниками опального бывшего схиигумена Сергия. «Пошло в народ. И смех и грех», — прокомментировала видео ведущая.

20 июля Собчак опубликовала фильм «Монастырь особого назначения», в котором рассказала о том, что происходит в Среднеуральском женском монастыре.

О нападении на Собчак и ее съемочную группу во время работы над фильмом о монастыре стало известно в конце июня. Позже ведущая и оператор Сергей Ерженков, который получил в обители серьезную травму руки, обратились в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело.

В середине июня стало известно о захвате женского монастыря «Спорительницы хлебов». Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. Позже он был лишен сана — Церковный суд признал его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.