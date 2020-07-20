Собчак показала новое видео нападения в монастыре на Урале

Телеведущая Ксения Собчак на своем YouTube-канале опубликовала фильм «Монастырь особого назначения», в котором рассказала о Среднеуральском женском монастыре и захватившем его опальном бывшем схиигумене Сергии. Она в том числе показала новое видео нападения на съемочную группу.

В конце фильма появились кадры, на которых видно завязку конфликта между командой Собчак и сторонниками священника на территории монастыря на Урале. Последние были недовольны тем, что ведущая и оператор ведут съемки. Телеведущая сообщала, что в монастыре избили оператора Сергея Ерженкова (ему сломали руку) и бывшего послушника монастыря по имени Филипп.

В картине Собчак утверждается, что в монастыре практиковалось насилие над детьми. Ранее в июле ведущая опубликовала часть рассказа бывших послушников обители, которые сообщили, что в ней их подвергали насилию.

О захвате женского монастыря «Спорительницы хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. Позже Сергий был лишен сана — Церковный суд признал его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов, решение должен утвердить патриарх.