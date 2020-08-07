Опальный священник раскрыл причину смерти девочки в захваченном им монастыре

Схиигумен Сергий (Романов) раскрыл причину смерти 15-летней девочки в захваченном им Среднеуральском женском монастыре «Спорительница хлебов». Видеообращение опубликовал его представитель Всеволод Могучев на своем YouTube-канале.

Священник заявил, что у девочки по имени Марина был рак головного мозга.

«Умерла 15-летняя девочка Марина. Рак головного мозга. Родители были в Москве. В Новокузнецке, когда приехали, местные врачи им сказали, что девочка проживет полтора-два месяца. Также сказали и московские врачи. Приехали к нам. Жили и живут уже около семи месяцев. Девочка была под наблюдением врача-хирурга Виктора Михайловича, он каждую неделю, а то и чаще приезжал, наблюдал. У нас не больница, но мы стараемся и питанием, и лекарствами обеспечивать», — сообщил Сергий.

Он поблагодарил врача, однако отметил, что самое главное — это любовь монастыря, всех паломников, родителей. По его словам, у нее были сильнейшие головные боли, но она никогда не жаловалась. Также Сергий рассказал, что девочка ходила к нему исповедоваться и назвал ее смерть большой потерей для него.

О смерти девочки стало известно ранее 6 августа. Соратник Сергия, представитель обители Всеволод Могучев в разговоре с агентством заявил, что у него нет информации о смерти ребенка. По его словам, если бы информация соответствовала действительности, он бы уже знал о произошедшем.

Ранее телеведущая Ксения Собчак, которая сняла фильм о происходящем в захваченном монастыре, обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой провести проверку по факту издевательств над детьми в Среднеуральском женском монастыре, которые она обнаружила при сборе материалов.

Сергий в очередном видеообращении ответил на обвинения в насилии над детьми в монастыре, вспомнив о 13 годах, проведенных в местах лишения свободы. Он рассказал, что тех, кто совершал преступления над детьми, на зоне «делали опущенными, то есть педерастами», и это становилось «самым позорным, несмываемым клеймом на всю жизнь».

О захвате женского монастыря «Спорительницы хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. Позже Сергий был лишен сана — Церковный суд признал его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.