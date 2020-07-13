Опальный священник вспомнил о зоне в ответ на обвинение в насилии

Лишенный сана опальный священник Сергий (Николай Романов) в очередном своем видеообращении ответил на обвинения в насилии над детьми в Среднеуральском монастыре и вспомнил о 13 годах, проведенных в месте лишения свободы. Он рассказал, что на зоне людей, которые совершали преступления над детьми, делали «опущенными, то есть педерастами». Ролик с проповедью священника публикует его соратник Всеволод Могучев на своем YouTube-канале.

«Я находился там, где вы знаете, 13 лет. Все лица, которые имели преступления против детей, стали в зонах опущенными, то есть педерастами. И раньше это было самым позорным, несмываемым клеймом на всю жизнь», — рассказал он, подчеркнув, что в монастыре контроль над детьми осуществляют психологи игуменья Варвара и монахиня Нина Крыгины, к которым у него нет вопросов.

Сергий также отметил, что в монастырь «рвутся волки-оборотни в митрополичьих рясах, в погонах следственного комитета, полиции, прокуратуры», которые задают детям вопросы, после которых один из мальчиков замкнулся в себе, перестал говорить и «начал писаться». По его словам, дети начали спрашивать сестер: «Нас что, хотят посадить в тюрьму?»

Кроме того, опальный священник призвал родителей якобы пострадавших от насилия детей лично принять решение о проведении медицинского освидетельствования, поскольку ему «скрывать нечего». «Офицеры, неужели вы псы, спущенные с цепей, чтобы ради чрева разорвать беззащитных монастырских детей?» — сказал Сергий.

Ранее, в предыдущем своем обращении, Сергий потребовал, чтобы президент России Владимир Путин передал ему свои полномочия, пригрозив «полномасштабной духовной войной». При этом основатель Среднеуральского женского монастыря уточнил, что «ни крови, ни майданов, ни революций не будет».

7 июля суд оштрафовал Сергия за отрицание коронавируса на 90 тысяч рублей. Схиигумена признали виновным в нарушении части 9 статьи 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»). Он не явился на заседание суда. Сообщалось, что над Сергием состоится еще один суд, на котором рассмотрят дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Заседание назначено на 20 июля. Сергию грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест до 15 суток.

В 1985 году Сергий, работавший на тот момент в милиции, оказался в колонии — он отсидел 13 лет за убийство, грабеж, кражу, хищение государственного имущества и гибель человека в ДТП. Он объяснял, что получил сан после личного благословения покойного патриарха Алексия II.

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