Лишенного сана опального священника оштрафовали за отрицание коронавируса

Суд оштрафовал лишенного сана опального священника Сергия (Николая Романова) за отрицание коронавируса на 90 тысяч рублей. Об этом сообщило издание Znak.com. Схиигумена признали виновным в нарушении части 9 статьи 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»).

Как пишет издание, схиигумен не явился на заседание суда. Позиция его защиты свелась к тому, что Сергий читал проповедь для послушников и насельников, то есть текст был направлен не широким массам. Кроме того, как утверждала адвокат Светлана Герасимова, схиигумен не участвовал в распространении видеозаписи проповеди, так как не снимал его, не выкладывал в интернет и не знал, что ролик был опубликован на YouTube. По мнению Герасимовой, бывшего священника пытаются привлечь к ответственности «за выполнение его должностных обязанностей как представителя Русской православной церкви», что она считает злоупотреблением со стороны должностного лица.

В суде Герасимова также зачитала показания схиигумена, который заявлял, что «обличал не людей, а зло и призывал всех к покаянию, изменению отношения к Богу». Суд в свою очередь зачитал его показания в прокуратуре, где Сергий говорит, что не верит статистке по коронавирусу — по его словам, врачам дают взятки, чтобы они диагностировали коронавирус. Он также отрицал, что призывал кого-либо к бунту.

5 июня сообщалось, что в проповеди Сергия, где он отрицает коронавирус, усмотрели нарушение статьи 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), материал был направлен в прокуратуру.

6 июля жительница Екатеринбурга пожаловалась на Сергия в полицию, усмотрев в его словам нарушение статьи 319 УК об оскорблении представителя власти — женщина считает, что священник неуважительно высказывался о президенте России Владимире Путине и распространял о нем недостоверные сведения.

3 июля Церковный суд лишил Сергия сана, признав его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов, решение должен утвердить патриарх. Правоохранительные органы проверяют случаи жестокого обращения с детьми в Среднеуральском монастыре, его бывшие послушники жаловались на психологическое и физическое насилие и контроль. 4 июля стало известно, что монастырь, который Сергий захватил в середине июня, освобожден. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что Сергий солгал для получения сана и скрыл судимость под видом работы электриком. В ответ на это Сергий назвал митрополита еретиком и призвал к покаянию.

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