Митрополит обвинил опального священника с судимостью во лжи ради получения сана

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил открытое письмо опальному лишенному сана священнику Сергию (Николаю Романову), в котором рассказал, как тот скрыл от Русской православной церкви свою судимость ради получения сана. Заявление Кирилла опубликовано на сайте Екатеринбургской епархии.

Кирилл обвинил Сергия во лжи и заявил, что «не было никаких красивых историй» о том, что патриарх Алексий II уговаривал его рукоположиться, а затем дать ему наперсный крест. По словам митрополита, схиигумен зашифровал свое преступление в автобиографии фразой о том, что с 1984 по 1997 год работал электриком.

Митрополит добавил, что Сергий «сочинил небылицу» про встречу с патриархом Алексием II у Владимирской иконы Божией Матери, где тот якобы не знал, кто он такой и где служит, но с угрозами потребовал от владыки дать Сергию наперсный крест. «В действительности же Вы были рукоположены в 2001 году, наперсный крест получили в 2005-м, а в сан игумена Вас возвели в 2009 году уже при патриархе Кирилле», — говорится в открытом письме.

По словам митрополита, Сергий стремился к популярности в интернете и его не смогло остановить даже благословение правящего архиерея, в связи с чем он начал дерзко обращаться к воинам России и священникам всей РПЦ, хотя «слово ко всей полноте русской церкви может обращать только святейший патриарх».

Ранее секретарь епархиального совета Екатеринбургской епархии Вениамин Райников заявил, что Сергий хотел построить на Урале самый большой в мире храм, чтобы крестить там китайцев, которые намерены захватить Россию. По словам Райникова, поводом к расколу мог стать запрет на строительство храма.

3 июля Церковный суд лишил Сергия сана, признав его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов, решение должен утвердить патриарх. Правоохранительные органы проверяют случаи жестокого обращения с детьми в Среднеуральском монастыре, его бывшие послушники жаловались на психологическое и физическое насилие и контроль. 4 июля стало известно, что монастырь, который Сергий захватил в середине июня, освобожден.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!