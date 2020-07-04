Лишенный сана опальный священник выступил с обращением

Схиигумен Сергий (Николай Романов), ранее лишенный церковного сана, выступил с обращением. Ролик опубликован на YouTube.

Сергий объявил о создании народного ополчения и обвинил власти России в развале страны. По его словам, они якобы хотят втянуть Россию «в гражданскую войну с близлежащими народами».

Ранее Сергий отказался покидать захваченный им после запрета в служении Среднеуральский женский монастырь после лишения сана по решению церковного суда. По словам Сергия, власти хотят через вакцинацию загнать всем чипы и «всех, вне зависимости от национальности, загнать в стойло, электронный лагерь сатаны». Он заявил, что у всех «предателей веры и изменников Родины» есть время сложить свои полномочия и покаяться.

Церковный суд 3 июля лишил Сергия сана, признав его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов. Это решение теперь должен утвердить патриарх. После этого сторонники схиигумена заявили, что захватят монастырь. Суд в свою очередь выразил надежду, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование случаев жестокого обращения с детьми в монастыре.

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