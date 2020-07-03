Лишенный сана опальный священник отказался покидать захваченный монастырь

Опальный схиигумен Сергий (Николай Романов) отказался покидать захваченный им после запрета в служении Среднеуральский женский монастырь после лишения сана по решению церковного суда. Обращение схиигумена опубликовано на YouTube-канале его соратника Всеволода Могучева.

«Из монастыря я не уйду», — сказал Сергий, призвав братьев и сестер помолиться «за защиту православной земли» и встать на защиту монастыря, в котором «игуменьей является Пресвятая Богородица».

По словам Сергия, власти хотят через вакцинацию загнать всем чипы и «всех, вне зависимости от национальности, загнать в стойло, электронный лагерь сатаны». Он заявил, что у всех «предателей веры и изменников Родины» есть время сложить свои полномочия и покаяться.

Ранее 3 июля Церковный суд лишил Сергия сана, признав его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов. Это решение теперь должен утвердить патриарх. В Екатеринбургской епархии надеются, что утверждение состоится сегодня, 3 июля. После этого сторонники схиигумена заявили, что захватят монастырь.

Суд в свою очередь выразил надежду, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование случаев жестокого обращения с детьми в монастыре. Издание «Би-би-си» рассказало истории нескольких детей и бывших послушников монастыря, которые пожаловались на психологическое и физическое насилие, оскорбления, наказания и другие подробности, которые привели некоторых бывших жителей подворья к «поломанной психике».

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