Послушница рассказала о поломанной психике после монастыря опального священника

Бывшая послушница монастыря, основанного опальным и лишенным сана священником Сергием (Николаем Романовым), рассказала, что «все оттуда вышли с поломанной психикой». Воспоминания приводит Би-би-си.

По ее словам, те, кто уехали из монастыря, «учатся жить заново». Одна из послушниц делилась, что первые месяцы не умела переходить дорогу и крестилась на пешеходные переходы, другая — что блуждала в екатеринбургском метро, третья — как училась носить джинсы.

Послушник по имени Антон рассказал, что у него диагностировали острый посттравматический синдром, он часто скандалил, травмировал себя, кричал, что «урод и ненормальный». Он добавил, что во время припадков выкрикивает слова, которые ему говорил схиигумен Сергий, когда ругался. Антон добавил, что несколько раз навещал старых друзей из монастыря, но Сергий передал ему, что «если еще раз увидит его там, в него будут стрелять без предупреждения». При этом Антон заявил, что остался верующим, а то, что происходит в Среднеуральском монастыре считает далеким от той веры, что изложена в Библии.

Бывшая послушница добавила, что «в монастыре хотели сделать как лучше, но не получалось». У нее есть вопросы к организации проживания, так как на одной территории проживали дети, мужчины, бывшие заключенные и наркозависимые. «В монастырь приходят взрослые люди, которые решили посвятить жизнь богу. А когда начинается такой балаган — это уже не то», — считает девушка. Она также заявила, что «не может думать о боге отвлеченно», хоть и понимает, что судить о православии в целом по одному монастырю нельзя.

Как пишет Би-би-си, тех, кто покинул монастырь, но навещает там родственников и друзей, Сергий встречает вопросом «Когда домой?». После того, как в монастыре узнали о подготовке материала, начали обзванивать всех бывших послушников, некоторым угрожали. По данным издания, одной девушке пообещали приехать на работу и рассказать, что она «шлюха», другой напомнили о живущей на подворье тяжелобольной родственнице. Третью попытались уговорить замолчать, не навлекая на себя грех, а четвертой напомнили об оплаченном лечении. Кому-то поступили просьбы записать видеоопровержения слов героев статьи. Родственники бывших послушников считают, что дети «могли что-то слишком близко к сердцу воспринять».

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