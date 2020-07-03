Раскрыты подробности жизни детей в монастыре опального священника

Несколько бывших послушников и детей, живших в Среднеуральском женском монастыре, основанном опальным священником Сергием (Николаем Романовым), раскрыли подробности своего пребывания там. Их рассказы опубликовала «Русская служба Би-би-си». Издание выяснило, что некоторых детей с собой брали уверовавшие члены семьи, кого-то сдавали как в интернат.

По словам собеседников «Би-би-си», если в монастырь попадала целая семья, ее члены редко виделись, так как Сергий направлял взрослых в скиты или кельи, детей оставлял в монастыре, а дошкольников — в избу, занимая всех послушанием на 12 часов в день. Одна из бывших послушниц, находившаяся там в 2008 году, рассказала, что тогда дошкольники спали в одной большой келье с двухэтажными кроватями и клопами. Туалеты были на улице и якобы представляли из себя ямы.

Дети вставали в семь утра, шли на двухчасовую службу, затем обедали, полчаса гуляли, спали днем и полдничали, а затем шли на часовую молитву. В первые годы существования монастыря дети строго постились. Если от усталости или скуки дети начинали плохо себя вести, их поведение объясняли «бесноватостью», как и другие нарушения правил. Дети постарше учились, на данный момент их официально оформляют как проходящих семейное обучение, а также занимались послушаниями в трапезной, огороде, где сажали картошку, коровнике, и читали молитвы в том числе вместо завтрака.

При этом с 2001 по 2015 годы большая часть продуктов с монастырского подворья уходила благотворителям и друзьям Сергия, рассказал бывший послушник. Уточняется, что сам Сергий возвел себе отдельную трапезную, где ел отдельно приготовленные для него блюда, в том числе форель и черную икру, а также принимал известных последователей — хоккеиста Павла Дацюка, депутата Наталью Поклонскую, актера «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова. После 2011 года в Екатеринбургской епархии сменился митрополит и монастырь стали чаще посещать органы опеки, детям начали готовить отдельно. Кроме того, по просьбе митрополита, детям купили цветную одежду вместо черной.

Послушники также рассказали, что в монастыре действует «тотальный контроль» — письма читают перед отправкой и получением, разговоры по телефону разрешены раз в неделю в определенное время. Один из послушников заявил, что им приходилось прятать мобильные телефоны или воровать у паломников. Один из украденных телефонов помог сбежать школьнику, мать которого не отпускала его из монастыря — он смог дозвониться до отца, искавшего семью на протяжении трех месяцев, и сбежал к нему. Младший брат остался на подворье с матерью, испугавшись, что женщина не переживет его уход.

В начале 2000-х паства Сергия сжигала паспорта и прочие документы, Сергий делал то же самое, но каким-то образом мог летать на самолетах в Крым, Иерусалим, на Афон. Подростки выходили из монастыря без единого документа, им даже не выдавали справки об обучении в местной школе. На сегодняшний день паспорта не сжигаются, но Сергий не приветствует их оформление.

Одна из живших в монастыре девушек рассказала, что Сергий «растит людей под себя», обучая их специальностям, которые могут пригодиться в монастыре. Те, кто затрагивает тему мирских профессий, сталкивались с его гневом. Другая бывшая послушница сообщила, что Сергий разрешил ей поступать, но не дал благословление на подпись согласия об обработке личных данных, без которого вузы не примут документы. Третью девушку он не отпускал в течение года, утверждая, что «скоро конец света», а образование — от Сатаны, и она будет «гореть в аду». Она уточнила, что подростки, выросшие там, не могли сказать ничего против слова игумаена, они лишь «продолжали вымаливать благословления». Тех, кто отказался от мечты о высшем образовании, в монастыре хвалят и говорят, что они сделали жертву богу.

Ранее 3 июля Церковный суд лишил Сергия сана, признав его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов. Это решение теперь должен утвердить патриарх. В Екатеринбургской епархии надеются, что утверждение состоится сегодня, 3 июля. Суд в свою очередь выразил надежду, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование случаев жестокого обращения с детьми в монастыре. Перед этим Епархия заявила, что его служение при наличии судимости за убийство является нарушением канонов.

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