Епархия усмотрела нарушение канона в допуске до служения опального священника

Екатеринбургская епархия усмотрела нарушение канона в том, что захвативший храм схиигумен Сергий (Николай Романов) был рукоположен и служит священником, несмотря на судимость за убийство. Об этом говорится в ответе пресс-службы епархии на запрос Znak.com, направленный на имя митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

В епархии заявили, что в личном деле Сергия нет справки о судимости и упоминания статьи, по которой он был осужден, однако «убийство является абсолютным препятствием к рукоположению, исключений из данного правила каноны не предусматривают».

Сообщалось, что в 1985 году отец Сергий, который тогда еще не был священником и работал в милиции, оказался в колонии, где отсидел 13 лет за убийство, грабеж, кражу, хищение государственного имущества и гибель человека в ДТП.

Сам Романов объяснял, что получил сан после личного благословения покойного патриарха Алексия II, который при знакомстве якобы сказал ему: «Монах, священник, ты на месте», а в сан игумена его возвел владыка Викентий (Морарь), который был архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским с 1999 по 2011 год.

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