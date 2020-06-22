Захвативший монастырь опальный священник объяснил получение сана после убийства

Захвативший Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом опальный схиигумен Сергий (Романов) объяснил, как стал священником, совершив убийство, что запрещено православными канонами. Об этом он рассказал в очередном видеообращении.

По его словам, он получил сан после личного благословения покойного патриарха Алексия II, который, по словам отца Сергия, при знакомстве сказал ему: «Монах, священник, ты на месте».

Священник добавил, что его в сан игумена возвел владыка Викентий (Морарь), который был архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским с 1999 по 2011 год.

В 1985 году отец Сергий (Николай Романов), который тогда еще не был священником и работал в милиции, оказался в колонии, где отсидел 13 лет за убийство, грабеж, кражу, хищение государственного имущества и гибель человека в ДТП.

О захвате женского монастыря «Спорительница хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы, несмотря на запрет в служении за публичное отрицание коронавируса. 17 июня он выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что остался в обители ради монахинь, «своих чад».

На территории монастыря, по данным журналистов, находились казаки, якобы призванные для защиты от провокаций. После сообщений об этом монастырь посетили сотрудники ФСБ и полицейские, а Оренбургское войсковое казачье общество (ОВКО) отреклось от захвативших обитель казаков. В монастыре также обнаружили юмориста Дмитрия Соколова и хоккеиста Павла Дацюка. По словам одного из ближайших соратников священнослужителя Всеволода Могучева, они пришли туда помолиться.

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