Казачье войско отреклось от захвативших монастырь казаков

Оренбургское войсковое казачье общество (ОВКО) отреклось от захвативших Среднеуральский женский монастырь казаков. Об этом в среду, 17 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление общества.

Материалы по теме Российский священник, казаки и ветераны Донбасса захватили женский монастырь Во главе мятежников — «бывший духовник Поклонской». Он верит в чипирование и отрицает коронавирус

«В известных событиях участвуют отдельные личности из общественных казачьих объединений, не участвующих в реализации государственной политики в отношении российского казачества», — говорится в сообщении.

О захвате монастыря «Спорительница хлебов» схиигуменом Сергием (Романовым), которого называют «бывшим духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской», стало известно 16 июня. По информации местных СМИ, монастырь защищают казаки, среди которых есть участники боевых действий в Донбассе.

Комментируя свои действия, священник объяснил, что вернулся в обитель ради монахинь, «своих чад», которые могли остаться без отца. Вместе с ним в монастыре находится олимпийский чемпион, хоккеист Павел Дацюк.

Уральскому священнику ранее запретили священнослужение за отрицание существования коронавируса. В частности, он призывал прихожан к нарушению режима самоизоляции. На него заведено административное дело о распространении заведомо ложной информации, заседание по которому запланировано на 23 июня.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!