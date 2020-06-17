Поклонская назвала хорошим человеком захватившего монастырь священника

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвала захватившего Среднеуральский женский монастырь схиигумена Сергия (Романова) хорошим человеком. Она заявила, что в сложившейся ситуации должны разбираться представители Русской православной церкви (РПЦ) и компетентные органы.

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«Охарактеризовать его могу только как простого, обычного, хорошего человека. Что касается веры, религиозных убеждений, его высказываний, я не специалист, я туда не езжу. Пусть оценку дают специалисты», — заявила Поклонская, подчеркнув, что никто ничего «толком не знает» о произошедшем.

О захвате монастыря «Спорительница хлебов» Сергием стало известно 16 июня. По информации местных СМИ, монастырь защищают казаки, среди которых есть участники боевых действий в Донбассе. Их позвали якобы для защиты от провокаций, так как «обитель продолжает жить обычной жизнью». По словам самого схиигумена Сергия, на данный момент на территории монастыря нет вооруженных людей. После сообщений о наличии на территории обители казаков, ее посетили сотрудники ФСБ и полицейские.

17 июня Сергий выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что строил его 18 лет и вернулся туда ради монахинь, «своих чад», которые могли остаться без отца. Он подчеркнул, что продолжает служить по наставлениям «отцов церкви».

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